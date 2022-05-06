Не игнорируйте! Это ваша жизнь, жизнь ваших детей — новое обращение Зеленского к украинцам

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 72-го дня войны с Россией.

— Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей.

А также четко соблюдать распоряжения по общественному порядку и комендантскому часу, которые есть в городах и общинах.

Обязательно соблюдайте запреты на посещение лесов в той местности, которая была оккупирована.

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Там сохраняется большая угроза мин и растяжек, которые остались после российских военных, — отметил Зеленский.

Смотри полное видео обращение Зеленского 6 мая:

Напомним, в некоторых городах уже был введен удлиненный комендантский час на 9 мая.