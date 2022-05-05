Продленный комендантский час вместо торжеств: какие города усиливают меры безопасности на 9 мая

Российские военные уже давно доказали, что для них нет ничего святого. Называя себя христианами, накануне и на Пасху они безжалостно били по украинским городам. Взрывы раздавались в Одессе, Николаеве, Харькове, Кременчуге и других населенных пунктах.
Так чего можно ожидать от рашистов на 9 мая — день победы над гитлеровцами? Из-за угрозы ракетных ударов и провокаций руководители городов думают, как обезопасить своих жителей от “победобесия” российских орков, и вводят усиленный комендантский час.
В Запорожье решили, что лучше не испытывать судьбу, а находиться в безопасности. По решению военных в городе продлится комендантский час с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.
Власти просят жителей города оставаться дома во время комендантского часа и выходить только в убежища в случае объявления воздушной тревоги. Если вы хотите выгулять домашних животных, то делать это необходимо рядом с собственным домом и иметь при себе документы. Время прогулки следует максимально сократить.
Куртев также предупредил, что из-за комендантского часа в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать.
В Харькове также могут ввести усиленный комендантский час на 8-9 мая. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.
— Мы будем обсуждать вопрос о продлении комендантского часа. Могу сказать, что мы не будем проводить больших мероприятий, к которым мы привыкли…
После нашей победы мы возобновим эту традицию и будем праздновать победу во Второй мировой также, как и победу над российским агрессором, — рассказал он.
Вероятно, другие прифронтовые города и области могут последовать такому примеру и ввести усиленный комендантский час на 9 мая.
9 мая для россиян и лично для Владимира Путина — сакральная дата, к которой ежегодно тщательно готовятся и тратят на это кругленькую сумму из госбюджета. Военные эксперты Игорь Романенко и Олег Жданов поделились мнениями, как пройдет 9 мая в России в 2022 году.