Подовжена комендантська година замість урочистостей: які міста посилюють безпекові заходи на 9 травня

Російські військові вже давно довели, що для них немає нічого святого. Називаючи себе християнами, напередодні та на Великдень вони безжально гатили по українських містах. Вибухи лунали в Одесі, Миколаєві, Харкові, Кременчуку та інших населених пунктах.
Тож чого можна сподіватися від рашистів на 9 травня — день перемоги над гітлерівцями? Через загрозу ракетних ударів та провокацій очільники міст думають, як убезпечити своїх жителів від “побєдобєсія” російських орків, та запроваджують посилену комендантську годину.
У Запоріжжі вирішили, що краще не випробовувати долю, а перебувати в безпеці. За рішенням військових в місті триватиме подовжена комендантська година з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі.
Влада просить жителів міста залишатись вдома під час комендантської години й виходити лише до сховищ, у випадку оголошення повітряної тривоги. Якщо вам потрібно вигуляти домашніх тварин, то робити це необхідно поряд з власним будинком та мати при собі документи. Час прогулянки варто максимально скоротити.
Куртєв також попередив, що через комендантську годину в понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть.
У Харкові також можуть запровадити посилену комендантську годину на 8-9 травня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.
— Ми обговорюватимемо питання щодо продовження комендантської години. Можу сказати, що ми не проводитимемо великих заходів, до яких ми звикли…
— Ми обговорюватимемо питання щодо продовження комендантської години. Можу сказати, що ми не проводитимемо великих заходів, до яких ми звикли…
Після нашої перемоги ми поновимо цю традицію та святкуватимемо так само перемогу в Другій світовій, як і перемогу над російським агресором, — розповів він.
Ймовірно, інші прифронтові міста та області можуть наслідувати такий приклад і ввести посилену комендантську годину на 9 травня.
9 травня для росіян і особисто для Володимира Путіна — сакральна дата, до якої щорічно ретельно готуються та витрачають на це кругленьку суму з держбюджету. Військові експерти Ігор Романенко та Олег Жданов поділилися думками, як пройде 9 травня в Росії у 2022 році.