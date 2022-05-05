Україна

Подовжена комендантська година замість урочистостей: які міста посилюють безпекові заходи на 9 травня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Травня 2022, 20:15
Комендантська година 9 травня в Україні - список міст та областей, де буде змінено час

Більше відео
0:01:07
Азовсталь
Чорт забирай, бійці проявляють таку витримку і героїзм! Звернення Паламара стосовно ситуації у Маріуполі
0:03:40
драмтертр маріуполя
Скільки жертв насправді? Наслідки авіаудару на драмтеатр Маріуполя
0:11:50
Чи почне Путін загальну мобілізацію? Відповів військовий експерт
Що буде, якщо Путін розпочне загальну мобілізацію — відповідь військового експерта Сергія Грабського
0:03:25
Історія поранених підлітків з Донецької та Луганської областей
“Мені довелось сісти за кермо.” Як 15-річна дівчинка вивозила поранених, хоч сама потрапила бід обстріл росіян
Дивитись більше

Останні відео
Комендантська година 9 травня в Україні - список міст та областей, де буде змінено час

Подовжена комендантська година замість урочистостей: які міста посилюють безпекові заходи на 9 травня
Куди Росія вивозить українських дітей
Незаконно крадуть і так само хочуть всиновлювати. Як та куди Росія депортує українських дітей
0:01:07
Азовсталь
Чорт забирай, бійці проявляють таку витримку і героїзм! Звернення Паламара стосовно ситуації у Маріуполі
0:03:40
драмтертр маріуполя
Скільки жертв насправді? Наслідки авіаудару на драмтеатр Маріуполя
0:11:50
Чи почне Путін загальну мобілізацію? Відповів військовий експерт
Що буде, якщо Путін розпочне загальну мобілізацію — відповідь військового експерта Сергія Грабського
0:12:00
Есбарго на нафту Росії від ЄС
Доведеться глушити всі родовища. Що чекатиме на Росію після ембарго на нафту від ЄС
0:03:25
Історія поранених підлітків з Донецької та Луганської областей
“Мені довелось сісти за кермо.” Як 15-річна дівчинка вивозила поранених, хоч сама потрапила бід обстріл росіян
0:03:13
Перехоплені розмови росіян
Яблуко від яблуні: нові перехоплені розмови окупантів з рідними
Коли закінчиться дефіцит пального в Україні
Це не природне збільшення, це — паніка. Міністерка економіки про дефіцит пального та розв’язання проблеми
0:12:15
Russia Shame Day — Світовий конгрес українців проведе акції 9 травня
Ні перемозі загарбників! Світовий конгрес українців запропонував зробити 9 травня Днем ганьби РФ
Більше відео
Куди Росія вивозить українських дітей
Читати далі
Незаконно крадуть і так само хочуть всиновлювати. Як та куди Росія депортує українських дітей

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь