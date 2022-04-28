Гуманітарна проблема і як окупанти готуються до 9 травня. Мер Херсона Ігор Колихаєв про ситуацію в місті

Херсон перебуває під тимчасовою окупацією російських військових. Там не тільки готуються до фейкового референдуму, а й до параду на День перемоги.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв розповів про ситуацію в місті.

Він повідомив, що окупаційна влада готується до святкування 9-го травня (День перемоги у Другій світовій війні — ред.). Окупанти спілкуються з ветеранами та дітьми Другої світової війни, щоб ті прийшли на святкування.

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Також Ігор Колихаєв розповів про мітинг проти окупаційної влади, на який прийшло близько ста мешканців. Зі сторони РФ були використані сльозогінний газ та шумові гранати.

Чотири людини постраждали. Одна жінка, 71 рік, та чоловік 50 років з переломом ноги, всі перебувають у лікарні.

Також мер Херсона розказав про вибух, що стався 27 квітня близько 23-ї години. Він повідомив, що вибуховою хвилею повибивало вікна в багатьох будівлях та лікарнях.

Тож хочуть зробити все можливе, щоб лікарні далі продовжували працювати.

— Зараз ми всі на віддаленому доступі спілкуємося та виконуємо свої функціональні обов’язки, чекаємо від Офісу президента чітких інструкцій.

Ігор Колихаєв повідомив, що критична інфраструктура міста та комунальні підприємства продовжують працювати.

Проте у місті є проблема з харчами та медикаментами. Ціни на продукти виросли у 2-2,5 раза, а в аптеках немає ліків. Волонтери з Миколаєва забезпечили лікарні необхідним приблизно на місяць.

Раніше ми розповідали, як люди виїжджали з Херсона, щоб не брати участь у несправжньому референдумі.