Гуманитарная проблема и как оккупанты готовятся к 9 мая. Мэр Херсона Игорь Колыхаев о ситуации в городе

Херсон находится под временной оккупации российских военных. Там не только готовятся к фейковому референдуму, но и к параду на День победы.

Городской глава Херсона Игорь Колыхаев рассказал о ситуации в городе.

Он сообщил, что оккупационные власти готовятся к празднованию 9-го мая (День победы во Второй мировой войне — ред.). Оккупанты общаются с ветеранами и детьми Второй мировой войны, чтобы те пришли на празднование.

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Также Игорь Колыхаев рассказал о митинге против оккупационных властей, на который пришло около ста жителей. Со стороны РФ были использованы слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Четыре человека пострадали. Одна женщина, 71 год, и мужчина 50 лет с переломом ноги, все находятся в больнице.

Также мэр Херсона рассказал о взрыве, который произошел 27 апреля около 23 часов. Он сообщил, что взрывной волной выбило окна во многих зданиях и больницах.

Поэтому хотят сделать все возможное, чтобы больницы продолжали работать.

— Сейчас все на удаленном доступе общаемся и выполняем свои функциональные обязанности, ждем от Офиса президента четких инструкций.

Игорь Колыхаев сообщил, что критическая инфраструктура города и коммунальные предприятия продолжают работать.

Однако в городе есть проблема с продуктами и медикаментами. Цены на продукты выросли в 2-2,5 раза, а в аптеках нет лекарства. Волонтеры из Николаева снабдили больницы необходимым примерно на месяц.

Ранее мы рассказывали, как люди уезжали из Херсона, чтобы не принимать участие в ненастоящем референдуме.