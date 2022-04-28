Гуманитарная проблема и как оккупанты готовятся к 9 мая. Мэр Херсона Игорь Колыхаев о ситуации в городе

Херсон находится под временной оккупации российских военных. Там не только готовятся к фейковому референдуму, но и к параду на День победы.
Городской глава Херсона Игорь Колыхаев рассказал о ситуации в городе.
Он сообщил, что оккупационные власти готовятся к празднованию 9-го мая (День победы во Второй мировой войне — ред.). Оккупанты общаются с ветеранами и детьми Второй мировой войны, чтобы те пришли на празднование.
Также Игорь Колыхаев рассказал о митинге против оккупационных властей, на который пришло около ста жителей. Со стороны РФ были использованы слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Четыре человека пострадали. Одна женщина, 71 год, и мужчина 50 лет с переломом ноги, все находятся в больнице.
Четыре человека пострадали. Одна женщина, 71 год, и мужчина 50 лет с переломом ноги, все находятся в больнице.
Также мэр Херсона рассказал о взрыве, который произошел 27 апреля около 23 часов. Он сообщил, что взрывной волной выбило окна во многих зданиях и больницах.
Поэтому хотят сделать все возможное, чтобы больницы продолжали работать.
Поэтому хотят сделать все возможное, чтобы больницы продолжали работать.
— Сейчас все на удаленном доступе общаемся и выполняем свои функциональные обязанности, ждем от Офиса президента четких инструкций.
Игорь Колыхаев сообщил, что критическая инфраструктура города и коммунальные предприятия продолжают работать.
Однако в городе есть проблема с продуктами и медикаментами. Цены на продукты выросли в 2-2,5 раза, а в аптеках нет лекарства. Волонтеры из Николаева снабдили больницы необходимым примерно на месяц.
Ранее мы рассказывали, как люди уезжали из Херсона, чтобы не принимать участие в ненастоящем референдуме.