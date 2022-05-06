Україна

Не ігноруйте! Це ваше життя, життя ваших дітей — нове звернення Зеленського до українців

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 06 Травня 2022, 23:39
звернення Зеленського 6 травня

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