Не ігноруйте! Це ваше життя, життя ваших дітей — нове звернення Зеленського до українців

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 72-го дня війни з Росією.

– Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей.

А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах.

Обов’язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована.

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Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових, – зазначив Зеленський.

Дивись повне відео звернення Зеленського 6 травня:

Нагадаємо, в деяких містах вже запровадили подовжену комендантську годину на 9 травня.