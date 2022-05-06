Не ігноруйте! Це ваше життя, життя ваших дітей — нове звернення Зеленського до українців

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 72-го дня війни з Росією.
– Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей.
А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах.
А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах.
Обов’язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована.
Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових, – зазначив Зеленський.
Дивись повне відео звернення Зеленського 6 травня:
Нагадаємо, в деяких містах вже запровадили подовжену комендантську годину на 9 травня.