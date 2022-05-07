Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 7 травня

Російські окупанти дуже полюбляють сакральні дати та вигадані свята. Найближчим часом вони сподіваються, що 9 травня їм якось допоможе.

Однак єдине свято, яке вони зможуть собі дозволити, після того, як вони вдерлися на наші землі, може бути хіба що День поразки або День ганьби.

А поки ми чекаємо, як ЗСУ наближає цей чудовий день, Генштаб попереджає мирне населення України про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 7 травня 2022 року

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні.

Ворог завдає ракетні удари по об’єктах транспортної інфраструктури та житловим районам населених пунктів нашої держави.

Найбільша активність окупантів продовжує спостерігатися на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування угруповання військ.

Противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності по районах зосередження наших військ.

Також, ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав.

За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснює обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Продовжує нанесення авіаційних та ракетно-бомбових ударів.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове.

На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав.

На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє.

На Авдієвському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України.

В місті Маріуполь противник основні зусилля зосереджував на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі Азовсталь.

Окупанти провели розвідку боєм у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мали, відступили.

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, наносив вогневе ураження по позиціях наших військ в окремих районах. Зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та інженерному обладнанні позицій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців та попросив особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.