Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 июня

Мирному населению следует прислушаться к украинскому Генштабу, предупреждающему о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Оперативная обстановка в Украине на 8 июня 2022 года

Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк.

На Северском направлении противник в течение дня враг обстрелял населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновка, Старые Вырки и Большая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении противник ведет бои с целью удержания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минует местность.

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На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на город Славянск.

Обстрелял районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Красная Поляна и Шнурки.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкиное.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населённого пункта Комышеваха.

Также безуспешными оказались враждебные попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.

Возле Нагорного наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма, враг отошел на занимавшие ранее позиции.

Напомним, ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал об оперативной обстановке в Одессе и туристической ситуации в городе.