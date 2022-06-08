Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 червня

Мирному населенню варто дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 8 червня 2022 року

Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України та не полишає спроб встановити контроль над містом Сєверодонецьк.

На Сіверському напрямку противник протягом дня ворог обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівська області, Сопич, Костянтинівка, Старі Вирки та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник веде бої з метою утримання зайнятих рубежів, продовжує обстріли наших військ, мінує місцевість.

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На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на місто Слов’янськ.

Обстріляв райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіне.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії в районі населеного пункту Комишуваха.

Також безуспішними виявилися ворожі спроби штурму у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС.

Біля Нагірного наші захисники завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму, ворог відійшов на позиції, що займав раніше.

Нагадаємо, раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про оперативну обстановку в Одесі та туристичну ситуацію в місті.