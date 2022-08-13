Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 13 августа

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 августа 2022, 06:00
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Большие дела руками маленьких героев. Вдохновляющие щемящие истории самых маленьких украинцев
Олексій Данілов
Мы можем ожидать все что угодно: Данилов о ядерном шантаже и планах оккупантов на День Независимости
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