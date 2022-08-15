Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 15 августа

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 августа 2022, 06:00
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Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 14 августа
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Осколок снаряда попал в сердце и убил молодого отца — ситуация в прифронтовой Днепропетровской области
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Як війна впливає на здоров'я українців - люди постаріли на 10 років
Читать дальше
Война уже украла у нас десять лет жизни! Как постоянный стресс влияет на здоровье украинцев
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