Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 15 августа

Будущее Украины находится в наших руках. Кто-то пишет его добрыми поступками в волонтерском штабе, а наши защитники – на каждом сантиметре карты боевых действий.

А пока ВСУ прокладывают путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы и вернуть всех защитников домой.

Также важно не забывать прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 15 августа 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Сеньковки Черниговской области и Старикового, Атинского и Журавки Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжает обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Борщева, Золочев, Безруки, Новое, Ртищевка, Русская Лозовая.

Также под вражеским огнем оказались Черкасские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Мосьпановое, Коробочкиное, Пришиб, Байрак и Чепель. Нанес авиационные удары возле Победы, Питомника и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении осуществлял огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Грушувахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Курульки, Протопоповки и Норцовки.

Украинские воины отразили штурм в направлении Долины.

На Краматорском направлении враг задействовал танки и РСЗО для обстрелов районов Верхнекаменского, Серебрянки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Переездного.

Противник рискнул пойти на штурм неподалеку от Спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением.

Осуществил попытку ведения разведки позиций наших войск в районе Серебрянки, потерпел огневое поражение и ретировался. С тем же результатом завершилась попытка разведки боем в направлении Веселого.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Константиновки, Бахмута, Соледара, Шумы, Яковлевки, Кодеми, Вершини. Также враг нанес авиаудары неподалеку от Соледара, Яковлевки и Кодемы.

Украинские воины нанесли огненное поражение и обезвредили разведгруппу противника в направлении Соледара.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцевого, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из разнокалиберной артиллерии районы Авдеевки, Невельского, Песков, Водяного, Карловки и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Красногоровки.

Противник безуспешно вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песков, после поражения отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии возле Константиновки, Орехова, Павловки и еще десяти населенных пунктов. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоселки, Новоандреевки и Щербаков.

Оккупанты вели безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.

На Южнобужском направлении противник обстрелял из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Еленовка, Мирное, Широкое, Поляна.

Также под вражеским огнем оказались Павло-Марьяновка, Красная Долина, Киселевка, Терновка, Великое Артаковое, Белая Криница, Ивановка, Потемкино и Трудолюбовка.

Задействовал авиацию для ударов возле Белогорки и Большого Артакового. Вел воздушную разведку БПЛА.

Украинские военные удивляют мир не только эффективностью своей работы, но и невероятными историями. Читай, как воин ВСУ вернулся из США, чтобы защищать Украину.

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