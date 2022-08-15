Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 15 серпня

Майбутнє України знаходиться у наших руках. Хтось пише його добрими вчинками у волонтерському штабі, а наші захисники – на кожному сантиметрі карти бойових дій.

А поки ЗСУ торують шлях у наше щасливе майбутнє, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги та повернути усіх захисників додому.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 15 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії райони Сеньківки Чернігівської області та Старикового, Атинського і Журавки Сумської області.

На Харківському напрямку противник продовжує обстріли в районах населених пунктів Уди, Борщова, Золочів, Безруки, Нове, Ртищівка, Руська Лозова.

Також під ворожим вогнем опинились Черкаські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Мосьпанове, Коробочкине, Пришиб, Байрак та Чепіль. Завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Питомника і Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії неподалік Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібрівного, Курульки, Протопопівки та Норцівки.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Долини.

На Краматорському напрямку ворог задіяв танки та РСЗВ для обстрілів районів Верхньокам’янського, Серебрянки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Переїзного.

Противник ризикнув піти на штурм неподалік Спірного та Івано-Дарʼївки. Закінчилось все для окупантів втратами та відступом.

Здійснив спробу ведення розвідки позицій наших військ в районі Серебрянка, зазнав вогневого ураження та ретирувався. З тим самим результатом завершилась спроба розвідки боєм в напрямку Веселого.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Костянтинівки, Бахмута, Соледара, Шуми, Яковлівка, Кодема, Вершина. Також ворог завдав авіаударів неподалік Соледара, Яковлівки та Кодеми.

Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару.

Окупанти вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв з різнокаліберної артилерії райони Авдіївки, Невельського, Пісків, Водяного, Карлівки та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

Противник безуспішно вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, після поразки відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії біля Костянтинівки, Оріхова, Павлівки та ще десяти населених пунктів. Завдали авіаударів неподалік Новосілки, Новоандріївки та Щербаків.

Окупанти вели безуспішні наступальні бої у напрямках Павлівки та Времівки.

На Південнобузькому напрямку противник обстріляв із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Посад-Покровське, Олександрівка, Оленівка, Мирне, Широке, Поляна.

Також під ворожим вогнем опинились Павло-Марʼянівка, Червона Долина, Киселівка, Тернівка, Велике Артакове, Біла Криниця, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка.

Задіяв авіацію для ударів біля Білогірки та Великого Артакового. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Українські військові дивують світ не лише ефективністю своєї роботи, але й нечуваними історіями. Читай, як воїн ЗСУ повернувся зі США, щоб боронити Україну.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!