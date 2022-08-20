Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 20 августа

Чистое небо над находящимися в тылу городами свидетельствует – украинские военные делают все от себя возможное, чтобы гражданские спали спокойно. А карта боевых действий фиксирует каждый их шаг к мирной лазури над головами всех украинцев.

Поэтому важно помнить о тяжелом труде украинских воинов и оставаться для них надежным тылом.

Однако стоит также прислушаться к Генштабу ВСУ, который каждый день рассказывает украинцам о ситуации на фронте, чтобы знать потенциально опасные направления и места, где могут идти ожесточенные бои.

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Оперативная обстановка в Украине на 20 августа 2022 года

На Северском направлении из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловке Сумской области.

На Харьковском направлении российские убийцы производили огненное поражение по ствольной и реактивной артиллерии гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Петровка, Слатиное, Великие Проходы, Коробочкиное, Милова и Гусаровка.

Нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Явирского. Враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БПЛА.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Питомника, получили отпор и отступили. Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Дибровного, Вернополья, Чепиля и Богородичного.

В районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровно, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск. Понес потери и позорно скрылся.

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Берестового и Ивано-Дарьевки. Наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевка, получили жесткий отпор и отошли.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Светлое, Соледар, Берестовое, Вершина, Белогоровка, Железное, Яковлевка. Задействовал авиацию для ударов неподалеку от Соледара и Яковлевки.

Безуспешно вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцевое, после поражения отошел.

На Авдеевском направлении подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Новоукраинка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Шевченко, Ласточкиное, Авдеевка и Опытное.

Противник наносил авиаудары вблизи Марьинки, Новоселовки Второй и Невельского. Безуспешно вел наступление в районах населенных пунктов Опытное, Пески и Майорск, после поражения отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Великой Новоселки, Павловки, Новомихайловки и Золотой Нивы.

Противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки. У последнего враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил.

На Запорожском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Самойловка, Гуляйполе, Преображенка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Темировка, Зализничное и Новоандреевка.

Нанес авиаудары возле Щербаков, Дорожнянки и Новоселки. Вел активную разведку позиций наших войск БПЛА.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Николаевской, Новой Жизни, Первомайской, Белой Криницы и Лозовой.

Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва нашей обороны в районе населённого пункта Кирово. С результатами огневого поражения понес потери и хаотично отступил. В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БПЛА.

То, что у украинцев есть непокоренный дух, доказывает как карта боевых действий, так и истории наших бойцов. Читай, как украинский сапер бил оккупантов с юмором, распространял правду и выжил, несмотря на прогнозы врачей.

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