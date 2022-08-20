Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 20 серпня

Чисте небо над містами, що знаходяться в тилу, свідчить — українські військові роблять усе від себе можливе, щоб цивільні спали спокійно. А карта бойових дій фіксує кожен їх крок до мирної блакиті над головами усіх українців.

Тому важливо пам’ятати про тяжку працю українських воїнів та залишатись для них надійним тилом.

Проте варто також дослухатись до Генштабу ЗСУ, який кожного дня розповідає українцям про ситуацію на фронті, щоб знати потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 20 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку зі ствольної артилерії ворог обстріляв цивільну та військової інфраструктури в районах населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка на Сумщині.

На Харківському напрямку російські вбивці здійснювали вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкине, Мілова та Гусарівка.

Завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова і Явірського. Ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення неподалік Питомника, отримали відсіч та відступили. Здійснили дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Дібрівного, Вірнопілля, Чепіля та Богородичного.

В районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина противник здійснив спроби прорвати оборону наших військ. Зазнав втрат та ганебно втік.

На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Берестового та Івано-Дарʼївки. Наступальними та штурмовими діями загарбники намагалися просунутися біля Виїмки та Івано-Дарʼївка, отримали жорстку відсіч та відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Світле, Соледар, Берестове, Вершина, Білогорівка, Залізне, Яковлівка. Задіяв авіацію для ударів неподалік Соледара і Яковлівки.

Безуспішно вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутське і Зайцеве, після поразки відійшов.

На Авдіївському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Новоукраїнка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Шевченко, Ласточкине, Авдіївка та Опитне.

Противник завдавав авіаударів поблизу Мар’їнки, Новоселівки Другої та Невельського. Безуспішно вів наступ у районах населених пунктів Опитне, Піски та Майорськ, після поразки відійшов.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Великої Новосілки, Павлівки, Новомихайлівки та Золотої Ниви.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Павлівки та Новомихайлівки. Біля останнього ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, зазнав втрат та відступив.

На Запорізькому напрямку противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Самійлівка, Гуляйполе, Преображенка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Темирівка, Залізничне і Новоандріївка.

Завдав авіаударів біля Щербаків, Дорожнянки та Новосілки. Вів активну розвідку позицій наших військ БпЛА.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли із танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів поблизу Миколаївського, Нового Життя, Первомайського, Білої Криниці та Лозового.

Штурмовими діями здійснив спробу прориву нашої оборони в районі населеного пункту Кірове. З результатами вогневого ураження зазнав втрат та хаотично відступив. З метою ведення повітряної розвідки активно задіював БпЛА.

Те, що українці мають незламний дух, доводить як карта бойових дій, так і історії наших бійців. Читай, як український сапер бив окупантів з гумором, поширював правду та вижив попри прогнози лікарів.

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