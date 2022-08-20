Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 20 серпня

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Серпня 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 20 серпня

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