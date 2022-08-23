Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 23 августа

Украинские воины каждый день доказывают, что мастерство важнее, чем какие-либо знания вторых армий мира. ВСУ продолжают свою работу по всем направлениям, очищая карту боевых действий от врага.

И как бы оккупанты не пытались запугать наш народ, день украинской победы настанет, вселив ужас в головах захватчиков.

А пока мы ждем счастливого момента, необходимо прислушиваться к украинскому Генштабу, который ежедневно сообщает о ситуации на фронте, потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Сейчас также смотрят

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 23 августа 2022 года

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Базалиевка, Слобожанское, Дуванка, Перемога, Большие Проходы, Русская Лозовая.

Также под вражеским огнем оказались населенные пункты Лебяже, Мосьпановое, Гусаровка, Русские Тишки. Нанес авиационные удары неподалеку от Старого Салтова, Верхнего Салтова, Питомника, Мосьпанового и Гусаровки.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Чепеля, Богородичного и Курульки.

На Донецком направлении противник продолжает ведение наступательных действий. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы районов Северского, Закотного, Переездного, Григорьевки, Верхнекаменского и Пришиба. В районе населённого пункта Краснополье враг вел наступательный бой.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Константиновки, Бахмутского, Подгородного, Яковлевки, Веселой Долины и Белогоровки.

Нанес авиационный удар по позициям сил обороны в районе Соледара и ракетных ударов в районах населенных пунктов Соледар и Константиновка. Вел штурмовые действия у Соледара, Кодемы и Зайцевого. Удачи не имел.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Первомайское и Пески.

Наносил авиаудары неподалеку от Невельского, Марьинки и Красногоровки. Вел наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении зафиксировано вражеское огневое воздействие возле Новомихайловки, Елизаветовки и Новоукраинки. Оккупанты вели наступательные действия в районе Новомихайловки, понесли потери и отошли.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Гуляйполе, Шевченко, Чаривное, Новоселка, Времевка, Вольное Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Вел наступательный бой недалеко от Времевки и Великой Новоселки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении наших подразделений.

Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Великое Артаковое, Николаев, Андреевка, Посад-Покровское, Степная Долина.

Также под вражеским огнем оказались Таврическое, Белая Криница, Партизанское, Луч, Токаревое, Каменное, Нововоронцовка, Поляна, Новоалександровка и Любомировка.

Нанес авиационные удары возле Андреевки, Ольгиного, Трудолюбовки и Потемкиного и ракетных ударов по Николаеву и Заливу.

А пока россияне разрушают и разворовывают чужое имущество, украинцы пытаются спасти бесценное. Читай, каким было спасение полотен Марии Примаченко.

А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!