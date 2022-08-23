Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 23 серпня

Українські воїни щодня доводять, що майстерність важливіша, аніж якісь знання других армій світу. ЗСУ продовжують свою роботу на всіх напрямках, очищуючи карту бойових дій від ворога.

І як би окупанти не намагались залякати наш народ, день української перемоги настане, вселивши жах у головах загарбників.

А поки ми чекаємо на щасливий момент, необхідно дослухатись до українського Генштабу, який щоденно повідомляє про ситуацію на фронті, потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 23 серпня 2022 року

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Базаліївка, Слобожанське, Дуванка, Перемога, Великі Проходи, Руська Лозова.

Також під ворожим вогнем опинились населені пункти Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка, Руські Тишки. Завдав авіаційних ударів неподалік Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Мосьпанового та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки, Чепеля, Богородичного та Курульки.

На Донецькому напрямку противник продовжує ведення наступальних дій. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли районів Сіверська, Закітного, Переїзного, Григорівки, Верхньокам’янського та Пришиба. В районі населеного пункту Краснопілля ворог вів наступальний бій.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Костянтинівки, Бахмутського, Підгородного, Яковлівки, Веселої Долини та Білогорівкиа.

Завдав авіаційного удару по позиціях сил оборони в районі Соледара та ракетних ударів в районах населених пунктів Соледар та Костянтинівка. Вів штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого. Успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Первомайське та Піски.

Завдавав авіаударів неподалік Невельського, Мар’їнки та Красногорівки. Вів наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Єлизаветівки та Новоукраїнки. Окупанти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнали втрат та відійшли.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії й танків в районах населених пунктів Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Новосілка, Времівка, Вільне Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Вів наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ і вогневому ураженні наших підрозділів.

Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велике Артакове, Миколаїв, Андріївка, Посад-Покровське, Степова Долина.

Також під ворожим вогнем опинились Таврійське, Біла Криниця, Партизанське, Луч, Токареве, Кам’яне, Нововоронцовка, Поляна, Новоолександрівка та Любомирівка.

Завдав авіаційних ударів біля Андріївки, Ольгиного, Трудолюбівки й Потьомкиного та ракетних ударів по Миколаєву і Затоці.

А поки росіяни руйнують та розграбовують чуже майно, українці намагаються врятувати безцінне. Читай, яким був порятунок полотен Марії Примаченко.

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