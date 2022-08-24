Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 24 августа

В День Независимости Украины мы продолжаем бороться за свою свободу. И пусть сегодняшняя карта боевых действий однажды станет частью давней истории, а на нашей земле воцарит мир и согласие.

А пока мы боремся за свое счастливое будущее каждый на своем фронте, важно быть надежным тылом для наших воинов и помнить об их тяжелом труде.

Также важно прислушиваться к Генштабу ВСУ, который ежедневно сообщает о ситуации на фронте и потенциально опасных направлениях, а также о местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 24 августа 2022 года

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Оккупанты задействовали ствольную артиллерию для обстрелов недалеко от Николаевки и Зализного Моста Черниговской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Протопоповка, Слатино, Циркуны, Харьков, Петровка, Большие Проходы, Русские Тишки, Питомник и Коробочкиное.

Нанес авиаудары возле Питомника, Константиновки и Верхнего Салтова. В целях выполнения задач разведки и корректировки огня артиллерии задействовал БПЛА.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Норцовки, Долины и Дибривного. Нанес авиационные удары возле Богородичного. В районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении огневому воздействию с артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое. Враг задействовал авиацию для ударов у Татьяновки и Пришиба. Осуществлял разведку позиций наших войск БПЛА.

На Бахмутском направлении зафиксировано огневое поражение территорий в районах Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Нанес авиационные удары неподалеку от Соледара и Бахмута.

Оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Зайцевое, отошли.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцевое и Курдюмовка, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении противник продолжил обстрелы со всего спектра артиллерийского вооружения вблизи Авдеевки, Опытого, Водяного, Новобахмутовки и Невельского. Нанес авиаудары недалеко от Марьинки и Красногоровки.

Наступательными действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское, успеха не имел, хаотично отступил.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Павловки и Великой Новоселки. Неудачно пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новомихайловки и Золотой Нивы.

На Запорожском направлении зафиксировано вражеское огневое влияние в районах населенных пунктов Щербаки, Новоданиловка, Гуляйпольское, Чаривное, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь и Вишневое. Противник нанес авиационные удары возле Малиновки, Зализничного и Времовка.

На Южнобужском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Прибужское, Лупарево, Мирное, Новогригоровка, Красная Долина, Первомайское, Киселевка, Любомировка, Андреевка, Новоалександровка, Николаевка, Княжевка и Ивановка.

Нанес авиаудары возле Трудолюбовки, Андреевки и Новогригорьевки. Для разведки позиций наших войск и коррекции огня артиллерии противник активно задействовал БПЛА.

Однако за украинскую независимость следует бороться как на поле боя, так даже за территорией Родины. Читай, как присоединиться к акции в поддержку Украины за границей 24 августа.

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