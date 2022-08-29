Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 29 августа

Прорастут кровавые тропинки яркими животворными травами и сияющими подсолнухами. Забудут глаза, как ежедневно проверяли карту боевых действий, а только быстренько посмотрят, как спокойно дома спит родной защитник.

А пока он еще сейчас на передовой, напомни ему или ей, как любишь. И пока он не отвечает, займи руки чем-нибудь полезным, чтобы ускорить нашу победу, даже если это будет лепка вареников.

Однако не забывай проверить ситуацию на фронте, которую ежедневно публикует Генштаб ВСУ и сообщает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 29 августа 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Новая Слобода, Нововасильевка, Искрисковщина и Турья Сумской области. Вел воздушную разведку приграничных районов БПЛА.

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы районов населенных пунктов Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чеполь, Замуловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпановок и Великие Проходы. Нанес авиаудары возле Рубежного. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Совершил безуспешную попытку улучшения тактического положения неподалеку от Светличного, после поражения отошел.

На Славянском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Довгенького, Долины, Дибривного, Большой Камышевахи и Карнауховки.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в районе Богородичного, понес потери и отброшен назад.

На Краматорском направлении враг продолжал огневое влияние у Славянска, Верхнекаменского и Спорного. Нанес авиационные удары неподалеку от Григоровки.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмут, Веселая Долина, Соледар, Майорск и Раздольевка. Удары авиации противника подверглись районам Кодемы и Яковлевки. Силы обороны Украины отразили наступление оккупантов возле Веселой Долины.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Опытное, Орловка, Новоалександровка, Нью-Йорк, Красногоровка и Первомайское.

Совершил неудачную попытку наступления в районе Первомайского, понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы возле Угледара, Богоявленки, Великой Новоселки и Новомихайловки. Пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, успеха не имел.

На Запорожском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Гуляйполя, Гуляйпольского, Каменского, Бурлацкого, Времевки и Красного. Нанес авиационные удары вблизи Полтавки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Николаев, Лупаревое, Степная Долина, Посад-Покровское, Широкое.

Также под вражеским огнем оказались населенные пункты Партизанское, Киселевка, Великое Артаковое, Андреевка, Ольгиное, Княжевка, Тополиное, Мирное, Квитневое, Веселый Кут и Лозовое.

Удары авиации подверглись территории возле Андреевки и Александровки. Фиксируется высокая активность вражеских разведывательных БПЛА.

Однако все зверства российских оккупантов еще придется когда-то узнать. Только после деоккупации Киевской области стало известно о многочисленных историях, таких как у пенсионера из Севериновки, которого похитили россияне. Сам мужчина выжил, а его друга позже нашли замученным.

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