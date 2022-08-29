Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 29 серпня

Проростуть криваві стежини яскравими життєдайними травами та сяючими соняхами. Забудуть очі, як щоденно перевіряти карту бойових дій, а натомість лише швиденько поглянуть, як спокійно вдома спить рідний захисник.

А поки він ще зараз на передовій, нагадай йому, як любиш. І доки він не відповідає, займи руки чимось корисним, щоб пришвидшити нашу перемогу, навіть якщо це буде ліпка вареників.

Однак не забувай перевірити ситуацію на фронті, яку щоденно публікує Генштаб ЗСУ та повідомляє про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 29 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Нова Слобода, Нововасилівка, Іскрисківщина та Тур’я Сумської області. Вів повітряну розвідку прикордонних районів БпЛА.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли райони населених пунктів Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Рубіжного. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Здійснив безуспішну спробу покращення тактичного положення неподалік Світличного, після поразки відійшов.

На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Богородичного, зазнав втрат та відкинутий назад.

На Краматорському напрямку ворог продовжував вогневий вплив біля Слов’янська, Верхньокам’янського та Спірного. Завдав авіаційних ударів неподалік Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмут, Весела Долина, Соледар, Майорськ та Роздолівка. Ударів авіації противника зазнали райони Кодеми та Яковлівки. Сили оборони України відбили наступ окупантів біля Веселої Долини.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Опитне, Орлівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Красногорівка та Первомайське.

Здійснив невдалу спробу наступу у районі Первомайського, зазнав втрат та відійшов.

На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли біля Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки. Намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Гуляйполя, Гуляйпільського, Кам’янського, Бурлацького, Времівки та Червоного. Завдав авіаційних ударів поблизу Полтавки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння в районах населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Степова Долина, Посад-Покровське, Широке.

Також під ворожим вогнем опинились населені пункти Партизанське, Киселівка, Велике Артакове, Андріївка, Ольгине, Князівка, Тополине, Мирне, Квітневе, Веселий Кут та Лозове.

Ударів авіації зазнали території біля Андріївки та Олександрівки. Фіксується висока активність ворожих розвідувальних БпЛА.

Однак про всі звірства російських окупантів ще доведеться колись дізнатись. Лише після деокупації Київської області стало відомо про численні історії, такі як у пенсіонера з Северинівки, якого викрали росіяни. Сам чоловік вижив, а його друга пізніше знайшли закатованим.

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