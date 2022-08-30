Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 30 августа

Ничто так не вдохновляет с утра на новые свершения, как наступление ВСУ на Херсонском направлении. Однако настанет выдающийся день, когда больше не будет направлений и карты боевых действий, а враги исчезнут как роса на солнце.

А для этого нужно продолжать работу на своем фронте, быть верным и надежным тылом для украинских военных и верить больше всего, что Украина победит.

Однако нужно не забывать проверять ситуацию на фронте, которую публикует Генштаб ВСУ и сообщает о потенциально опасных направлениях, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 30 августа 2022 года

На Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстреливал территории возле Янжуловки Черниговской области и Старикового и Вольной Слободы Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чепель, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман.

На Славянском направлении зафиксировано артиллерийское огневое влияние недалеко от Довгенького, Норцовки, Красного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении продолжаются вражеские обстрелы из существующих артиллерийских систем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки. Противник задействовал авиацию для ударов неподалеку от Григоровки и Татьяновки.

Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством.

На Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск, Торецк, Бахмут и Кодема. У двух последних также зафиксированы удары российской авиации.

Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема.

На Авдеевском направлении потерпели огневое поражение районы Авдеевки, Опыного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил.

На Новопавловском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Павловки, Владимировки, Времовки, Новоселки и Шевченко. Задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки. Также оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки.

На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из имеющихся у врага средств огневого поражения в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березовое, Белогорье, Степовое и Каменское.

Ударами авиации оккупанты пытались нанести урон нашим подразделениям возле Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Николаев, Лупарево, Таврическое, Прибужское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирное, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Березнеговатое, Высунск, Явкиное, Большое Артакове. Ударам авиации подверглись районы Андреевки и Калиновки.

Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался.

А своим героизмом поражают не только ВСУ, но и обычные украинцы. Читай историю женщины, которая спасла от огня мужа и мать, после чего тащила их на тачках двое суток.

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