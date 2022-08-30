Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 30 августа

Ничто так не вдохновляет с утра на новые свершения, как наступление ВСУ на Херсонском направлении. Однако настанет выдающийся день, когда больше не будет направлений и карты боевых действий, а враги исчезнут как роса на солнце.
А для этого нужно продолжать работу на своем фронте, быть верным и надежным тылом для украинских военных и верить больше всего, что Украина победит.
Однако нужно не забывать проверять ситуацию на фронте, которую публикует Генштаб ВСУ и сообщает о потенциально опасных направлениях, где могут идти ожесточенные бои.
На Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстреливал территории возле Янжуловки Черниговской области и Старикового и Вольной Слободы Сумской области.
На Харьковском направлении враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чепель, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман.
На Славянском направлении зафиксировано артиллерийское огневое влияние недалеко от Довгенького, Норцовки, Красного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска.
Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли.
Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли.
На Краматорском направлении продолжаются вражеские обстрелы из существующих артиллерийских систем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки. Противник задействовал авиацию для ударов неподалеку от Григоровки и Татьяновки.
Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством.
Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством.
На Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск, Торецк, Бахмут и Кодема. У двух последних также зафиксированы удары российской авиации.
Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема.
На Авдеевском направлении потерпели огневое поражение районы Авдеевки, Опыного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя.
Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил.
Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил.
На Новопавловском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Павловки, Владимировки, Времовки, Новоселки и Шевченко. Задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки. Также оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки.
На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из имеющихся у врага средств огневого поражения в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березовое, Белогорье, Степовое и Каменское.
Ударами авиации оккупанты пытались нанести урон нашим подразделениям возле Малых Щербаков.
Ударами авиации оккупанты пытались нанести урон нашим подразделениям возле Малых Щербаков.
На Южнобужском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Николаев, Лупарево, Таврическое, Прибужское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирное, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Березнеговатое, Высунск, Явкиное, Большое Артакове. Ударам авиации подверглись районы Андреевки и Калиновки.
Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался.
Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался.
А своим героизмом поражают не только ВСУ, но и обычные украинцы. Читай историю женщины, которая спасла от огня мужа и мать, после чего тащила их на тачках двое суток.
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