Без газа, света, пищи и воды: как гражданские стали заложниками войны в Буче, Ирпене и Ворзеле

Некоторые города в Киевской области подверглись жестоким обстрелам и ситуация там просто ужасная.

Ирпень, Буча, Ворзель, несколько тысяч человек, не смогли уехать из города, нет, света, газа воды и пищи. У людей уже есть проблемы с обезвоживанием, а договориться о зеленом коридоре с оккупантами не удается.

Чтобы эвакуироваться, люди доходят пешком до Новоирпинской трассы, далее их вывозят волонтеры туда, куда им нужно попасть. Обычно это железнодорожный вокзал.

Вчера удалось эвакуировать около трех тысяч человек, однако в захваченных городах находятся кадыровцы, которые не дают получиться обычным людям.

Многие люди остаются заблокированными в своих домах.

— Им нужно знать, что не нужно приходить на железнодорожный вокзал Ирпеня, там нет эвакуации, нужно идти в город сбора, а это взорванный мост Новоирпинской трассы, — говорит речник ГСЧС Киевской области.

Напомним, что раньше мы рассказывали, что нужно брать с собой во время эвакуации.