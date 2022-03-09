Украина

Без газа, света, пищи и воды: как гражданские стали заложниками войны в Буче, Ирпене и Ворзеле

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 марта 2022, 09:00

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0:04:07
Українські захисники
Ситуация на фронте 09.03.22 и что происходит во временно оккупированных городах Украины
0:03:19
Українська енергосистема
Удивляем мир: как под обстрелами работает энергосистема Украины и когда присоединение к европейской
Олена Зеленська
Снимите наконец-то белые перчатки: Елена Зеленская призвала международное сообщество закрыть небо над Украиной
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