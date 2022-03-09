Без газу, світла, їжі та води: як цивільні стали заручниками війни в Бучі, Ірпені та Ворзелі

Деякі міста в Київській області піддалися жорстоким обстрілам і ситуація там просто жахлива.

Ірпінь, Буча, Ворзель, кілька тисяча людей, не змогли виїхати з міста, немає, світла, газу води, та їжі. У людей вже є проблеми зі зневодненням, а домовитися про зелений коридор з окупантами не вдається.

Щоб, евакуюватися люди доходять пішки до Новоірпінської траси, далі їх вивозять волонтери туди, куди їм треба потрапити. Зазвичай це залізничний вокзал.

Вчора вдалося евакуювати близько трьох тисяч людей, проте в захоплених містах знаходяться кадировці, які не дають вийти звичайним людям.

Багато людей залишаються заблоковані у своїх домівках.

— Їм треба знати, що не треба приходити на залізничий вокзал Ірпеня, там немає евакуації, треба йти до міста збору, а це саме підірваний міст Новоірпінської траси, — каже речниця ДСНС Київської області.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, що треба брати з собою пі час евакуції.