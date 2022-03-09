Україна

Без газу, світла, їжі та води: як цивільні стали заручниками війни в Бучі, Ірпені та Ворзелі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Березня 2022, 09:00

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0:04:07
Українські захисники
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0:03:19
Українська енергосистема
Дивуємо світ: як під обстрілами працює українська енергосистема та коли приєднання до європейської
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