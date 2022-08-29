Без жертв, но с ущербом — городок Сарны приходит в себя от ракетного удара из Беларуси

Российские самолеты из Беларуси выпустили не менее четырех ракет. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Я ступила ногой в подвал, потому что раздалась сирена, а дальше меня взрывной волной занесло вниз, если бы я проигнорировала сирену, меня бы не было, как и моего дома, — рассказывает жительница города.

А вот ударной волной повреждено до 30 зданий – это преимущественно жилые дома и райбольница.

Сегодня город приходит в себя уже от третьей ракетной атаки – латают крыши, прикрывают стекла и подсчитывают убытки.

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