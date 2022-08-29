Без жертв, але зі збитками — містечко Сарни оговтується від ракетного удару з Білорусі

Російські літаки з Білорусі випустили щонайменше чотири ракети. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Я ступила ногою у підвал, бо пролунала сирена, а далі мене вибуховою хвилею занесло саму вниз, якби я проігнорувала сирену, мене б не було, як і мого дому, – розповідає мешканка міста.

А ось ударною хвилею пошкоджено до 30 будівель, це переважно житлові будинки й райлікарня, дивом не постраждали діти та пацієнти.

Сьогодні місто оговтується вже від третьої ракетної атаки – латають дахи, затуляють шибки й підраховують збитки.

Як проходять роботи по відновленню та які наслідки — дивіться у сюжеті Вікон.

Житомирщина готова до наступу з Білорусі: як укріплюють кордони – дивіться.

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