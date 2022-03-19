Боевые действия отодвигаются от Николаева — Ким о жизни города и области

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона рассказал о ситуации в Николаеве и области по состоянию на 19 марта.

Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии с расстояния 50-70 км. Боевые действия отодвигаются от Николаева, — отметил чиновник.

Ким также заявил, что сейчас самая тяжелая ситуация с электро- и газоснабжением в населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей, оккупированных российскими войсками.

Что касается сел и городков, подконтрольных Украине или только что освобожденных, то там в случае повреждения труб или линий электропередач оперативно возобновляют поставки газа и электроэнергии.

Тем временем в Чернобаевке шесть раз разбили десант российских оккупантов.