Бойові дії відсуваються від Миколаєва — Кім про життя міста та області

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону розповів про ситуацію в Миколаєві та області станом на 19 березня.

Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії з відстані 50-70 км. Бойові дії відсуваються від Миколаєва, — зазначив посадовець.

Кім також заявив, що зараз найтяжча ситуація з електро- та газопостачанням у населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей, які окуповані російськими військами.

Що ж стосується сіл та містечок, підконтрольних Україні або щойно визволених, то там у разі пошкодження труб чи ліній електропередач оперативно відновлюють постачання газу та електроенергії.

Тим часом у Чорнобаївці шість разів розбили десант російських окупантів.