Брата похитили и увезли в Россию! Истории военных преступлений РФ в Гостомеле

Своего 25-летнего брата Николая, который с семьей жил в Гостомеле, Анна ищет уже четыре месяца.

Еще в начале марта его вместе со знакомым русские солдаты похитили прямо среди улицы в уже оккупированном Гостомеле. Мужчины пошли выносить мусор из подвала, в котором к тому времени от взрывов пряталось более полусотни мирных жителей.

Россия с конца февраля совершила не менее 11 тысяч военных преступлений против гражданского населения в Украине. И это только официально задокументировано.

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Правозащитники по всей стране собирают данные от свидетелей и пострадавших в результате российской агрессии, чтобы передать все доказательства следственным органам и международным судам для так называемого “Трибунала для Путина”.

Самой острой проблемой сегодняшнего дня правозащитники называют содержание в плену гражданских украинцев на территории РФ.

Мы призываем людей, волонтеров присоединяться к этой инициативе и документировать военные преступления на местах в своих общинах, для того чтобы виновные не избежали наказания — Путин и его команда.

Грабят дома украинцев и убегают к себе в Россию. Но прежде, чем вернуться домой, их еще ждет ответственность за все совершенные военные преступления в Украине. Смотрите подборку перехваченных разговоров оккупантов.