Брата викрали та вивезли у Росію! Історії військових злочинів РФ у Гостомелі

Свого 25-річного брата Миколу, який із сім’єю мешкав у Гостомелі, Ганна шукає уже чотири місяці.

Ще з початку березня його разом зі знайомим російські солдати викрали його просто серед вулиці в уже окупованому Гостомелі. Чоловіки йшли виносити сміття з підвалу, у якому на той час від вибухів ховалося більше півсотні мирних жителів.

Росія з кінця лютого вчинила щонайменше 11 тисяч воєнних злочинів проти цивільного населення в Україні. І це лише офіційно задокументованих.

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Правозахисники по всій країні збирають дані від свідків та постраждалих внаслідок російської агресії, щоб передати усі докази до слідчих органів та міжнародних судів для так званого “Трибуналу для Путіна”.

Найгострішою проблемою сьогодення правозахисники називають утримання в полоні цивільних українців на території РФ.

Ми закликаємо людей, волонтерів приєднуватися до цієї ініціативи та документувати воєнні злочини на місцях у своїх громадах, для того, щоб винні не уникнули покарання — Путін і його команда.

Подивись по темі 0:04:05 Поляки прибули до України та знімають влоги про злочини росіян у гарячих точках Польські волонтери ведуть відеощоденник про злочини окупантів в Україні,.

Грабують домівки українців та тікають до себе в Росію. Але перш ніж повернутись додому, їх ще чекає відповідальність за всі скоєні воєнні злочини в Україні. Дивіться добірку перехоплених розмов окупантів.