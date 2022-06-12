Поляки прибули до України та знімають влоги про злочини росіян у гарячих точках

Вони приїздять у гарячі точки України дорогою, всіяною мінами.

І все – аби привезти необхідні речі українцям, які живуть під обстрілами, та побачити на власні очі, що коять російські загарбники.

Польські волонтери вже два місяці знімають відеощоденник про злочини окупантів в Україні, обстріли житлових будинків та людей, які не виходять з бомбосховищ тижнями.

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За словами одного з волонтерів, війна не зупиняє його приїздити знов і знов, бо він знає, що десь у метро чи у підвалах люди чекають на буханець хліба і пляшку чистої води.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про емоційне вигорання волонтерів та як його побороти