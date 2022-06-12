Поляки прибыли в Украину и снимают влоги о преступлениях россиян в горячих точках

Они приезжают в горячие точки Украины по дороге, усеянной минами.
И все – чтобы привезти необходимые вещи украинцам, живущим под обстрелами, и увидеть своими глазами, что творят российские захватчики.
Польские волонтеры уже два месяца снимают видеодневник о преступлениях оккупантов в Украине, обстрелы жилых домов и людей, которые не выходят из бомбоубежищ неделями.
По словам одного из волонтеров, война не останавливает его желания приезжать снова и снова, потому что он знает, что где-то в метро или в подвалах люди ждут буханку хлеба и бутылку чистой воды.
Напомним, что раньше мы рассказывали об эмоциональном выгорании волонтеров и как его побороть.