Поїхав би додому, щоб не повернутись на війну — перехоплена розмова окупанта з дружиною

Лише коли російські жінки недораховуються своїх чоловіків, то починають діяти. Так у Бурятії дружини загарбників з п’ятої танкової Тацинської бригади записали звернення до чиновників з проханням повернути чоловіків додому.

Та чи реально це? Воєнна розвідка України опублікувала запис розмови окупанта зі своєю дружиною, у якій той зізнається, що також хоче поїхати на зовсім додому й не повертатись на війну.

Дружина: У вас там ніхто не казав, що тут деякі дружини військових записали відеозвернення?

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Окупант: Бачив. Я їх чудово розумію, бо чоловіки поїхали на навчання, а приїжджають не всі з цих нібито навчань. Спочатку виїхали на навчання, а потім виявилось, що спецоперація. А ця спецоперація перетворилася на війну.

Дружина: Так, я теж розумію, але який сенс з цього.

Окупант: Від цього ніякого пуття не буде, тут для нас нічого не зможеш зробити. Що, до Путіна прямо піде, та не було такого ніколи. Ну Путін скаже: “Я радий за тебе, мені пох (все одно)” і все.

Дружина: Хоч би додому, хоч би на місяць відпустили. Хоча б на місяць.

Окупант: А я поїхав би так, щоб потім не повернутися.

Дружина: Знаєш, я зробила б так, щоб ти точно не повернувся туди.

Що ж, загарбник не враховує, що перш ніж повернутись додому, його ще чекає відповідальність за всі скоєні воєнні злочини в Україні. А про це потурбуються ЗСУ та міжнародний трибунал.

У лавах “другої армії світу” чимало зрадників, які за гроші ладні здати свої ж позиції. Слухай нові перехоплені розмови окупантів.

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