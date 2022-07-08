Поехал бы домой, чтобы не вернуться на войну — перехваченный разговор оккупанта с женой

Лишь когда русские женщины недосчитываются своих мужчин, то начинают действовать. Так в Бурятии жены захватчиков из пятой танковой Тацинской бригады записали обращение к чиновникам с просьбой вернуть мужчин домой.

Но реально ли это? Военная разведка Украины опубликовала запись разговора оккупанта со своей женой, в которой тот признается, что хочет поехать на совсем домой и не возвращаться на войну.

Жена: У вас там никто не говорил, что здесь некоторые жены военных записали видеообращение?

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Оккупант: Видел. Я их прекрасно понимаю, потому что мужья поехали на учения, а приезжают не все из этих якобы учений. Сначала поехали на учения, а затем оказалось, что спецоперация. А эта спецоперация превратилась в войну.

Жена: Да, я тоже понимаю, но какой смысл с этого.

Оккупант: От этого никакого толку не будет, тут для нас ничего не сможешь сделать. Что, к Путину прямо пойдет, та брось, не было такого никогда. Ну Путин скажет: “Я рад тебе, мне пох (все равно)” и все.

Жена: Хотя бы домой, хоть бы на месяц отпустили. Хотя бы на месяц.

Оккупант: А я поехал бы так, чтобы потом не вернуться.

Жена: Знаешь, я бы сделала так, чтобы ты точно не вернулся туда.

Что ж, захватчик не учитывает, что, прежде чем вернуться домой, его еще ждет ответственность за все совершенные военные преступления в Украине. А об этом позаботятся ВСУ и международный трибунал.

В рядах “второй армии мира” немало предателей, которые за деньги готовы сдать свои же позиции. Слушай новые перехваченные разговоры оккупантов.

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