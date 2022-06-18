БУЧА: подготовка к встрече с врагом в самом разгаре – как готовят роту добровольцев

Бойцы добровольческих формирований территориальных общин сейчас проходят активную тактическую подготовку, чтобы быть готовыми в случае сражения.

Наши коллеги побывали на одном из таких учений в Бучанском районе Киевской области.

Место проведения – особое. Это бывший крупнейший опорный пункт россиян в области, где весной дислоцировалось 15 тысяч оккупантов.

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А сейчас там наши бойцы оттачивают тактические навыки.

Это добровольцы. Они недавно пришли в ряды добровольческой роты. Сейчас они учатся для того, чтобы потом они могли в лесу выполнять определенные упражнения для борьбы с враждебными группами, — рассказывает заместитель командующего добровольческим формированием Бучанской ТГ.

Лучшей местности для подготовки встречи с врагом нельзя и искать, рассказывает Даниил Самсонов.

Напомним, ранее украинские военные показали свою жизнь на передовой.