Україна

БУЧА: підготовка до зустрічі з ворогом у самому розпалі – як готують роту добровольців

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 18 Червня 2022, 21:30

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