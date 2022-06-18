БУЧА: підготовка до зустрічі з ворогом у самому розпалі – як готують роту добровольців

Бійці добровольчих формувань територіальних громад зараз проходять активну тактичну підготовку, аби бути готовими у разі бою.

Наші колеги побували на одному з таких навчань у Бучанському районі на Київщині.

Місце проведення – особливе. Це колишній найбільший опорний пункт росіян в області, де навесні дислокувалося 15 тисяч окупантів.

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А зараз там наші бійці відточують тактичні навички.

Це добровольці. Вони доволі недавно прийшли до лав добровольчої дружини. Зараз вони навчаються для того, щоб потім вони могли в лісі могли виконувати певні вправи для боротьби з ворожими групами, — розповідає заступник командувача добровольчого формування Бучанської ТГ.

Кращої місцевості для підготовки зустрічі з ворогом годі й шукати, розповідає Даніїл Самсонов.

Нагадаємо, раніше українські військові показали своє життя на передовій.