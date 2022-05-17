Черниговская область в огне! Есть погибшие, много раненых — что известно про обстрел Десны

Сегодня, 17 мая, захватчики снова открыть ракетный огонь и попали в поселок Десна.
Российских оккупантов изгнать из Черниговской области Вооруженным силам Украины удалось уже относительно давно, но вражеские обстрелы приближенных к границе городов все еще не прекращаются.
Об этом рассказал в своем утреннем обращении глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Сегодня недоброе утро в Черниговской области. Ранним утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна.
Сегодня недоброе утро в Черниговской области. Ранним утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна.
На месте попадания работают спасатели ГСЧС, правоохранительные органы.
Как сообщает Суспільне со ссылкой на ГУ ГСЧС в Черниговской области, по состоянию на 12:00 зафиксировано 8 погибших и 12 травмированных.
Вячеслав Чаус подчеркнул: нужно помнить, что война еще не закончилась и не покинула Черниговскую область с последним оккупантом.
Пожалуйста, обращаюсь ко всем жителям Черниговской области, будьте внимательными.
Пожалуйста, обращаюсь ко всем жителям Черниговской области, будьте внимательными.
Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о ракетных обстрелах Львова и области.