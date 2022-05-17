Чернігівщина у вогні! Є загиблі, багато поранених — що відомо про ворожий обстріл Десни

Сьогодні, 17 травня, загарбники знову відкрити ракетний вогонь та поцілили по селищу Десна.

Російських окупантів вигнати з Чернігівської області Збройним силам України вдалось уже відносно давно, але ворожі обстріли по наближених до кордону міст усе ще не припиняються.

Про це розповів у своєму ранковому зверненні голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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Сьогодні недобрий ранок на Чернігівщині. Рано-вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна.

Наразі на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, правоохоронні органи.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на ДСНС у Чернігівській області, станом на 12:00 відомо про 8 загиблих та 12 травмованих людей.

Тому В’ячеслав Чаус наголосив: необхідно пам’ятати, що війна ще не скінчилась та не покинула Чернігівщину з останнім окупантом.

Будь ласка, звертаюсь до всіх мешканців Чернігівської області, будьте пильними, обачними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найпотужніший ракетний обстріл Львова та області.