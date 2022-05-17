Чернігівщина у вогні! Є загиблі, багато поранених — що відомо про ворожий обстріл Десни

Сьогодні, 17 травня, загарбники знову відкрити ракетний вогонь та поцілили по селищу Десна.
Російських окупантів вигнати з Чернігівської області Збройним силам України вдалось уже відносно давно, але ворожі обстріли по наближених до кордону міст усе ще не припиняються.
Про це розповів у своєму ранковому зверненні голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Сьогодні недобрий ранок на Чернігівщині. Рано-вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна.
Сьогодні недобрий ранок на Чернігівщині. Рано-вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна.
Наразі на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, правоохоронні органи.
Як повідомляє Суспільне з посиланням на ДСНС у Чернігівській області, станом на 12:00 відомо про 8 загиблих та 12 травмованих людей.
Тому В’ячеслав Чаус наголосив: необхідно пам’ятати, що війна ще не скінчилась та не покинула Чернігівщину з останнім окупантом.
Будь ласка, звертаюсь до всіх мешканців Чернігівської області, будьте пильними, обачними.
Будь ласка, звертаюсь до всіх мешканців Чернігівської області, будьте пильними, обачними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найпотужніший ракетний обстріл Львова та області.