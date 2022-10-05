Украина

И голову не поднять! Легендарные Черные запорожцы откровенно об обстрелах на передовой

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 05 октября 2022, 07:30

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