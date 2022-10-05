И голову не поднять! Легендарные Черные запорожцы откровенно об обстрелах на передовой

Каждая поездка на передовую или “нулевку”, как ее называют бойцы, похожа на ралли. И если не давить на газ, можно сойти с дистанции.

Некоторые участки пути враг обильно накрывает артиллерией. Также и на позициях. Там лишний раз из блиндажей высовываться или ходить по окопам ребята не советуют.

Вместо лесополос — просто щепки, и спрятаться в случае обстрела больше негде. До оккупантов всего несколько сотен метров, но автоматную очередь здесь не услышишь.

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Несмотря на близость, россияне, как и на всем участке фронта, бьют преимущественно из тяжелого. Порой так накрывают, что защитники и голову не могут поднять.

Несмотря на это, закаленная боями 72-я бригада Черных запорожцев дает по зубам врагу на Волновахском направлении. И отступать они не собираются.

Как говорит один из бойцов бригады Александр:

Если мы здесь их не удержим, то они завтра будут у меня дома.

Напомним, ранее мы рассказывали историю военного, который едва не погиб в охваченном огнем авто. Читай об отважном бойце с позывным Роммель.