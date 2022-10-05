Україна

І голови не підняти! Легендарні Чорні запорожці відверто про обстріли на передовій

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 05 Жовтня 2022, 07:30

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