І голови не підняти! Легендарні Чорні запорожці відверто про обстріли на передовій

Кожна поїздка на передову або “нульовку”, як її називають бійці — схожа на ралі. І якщо не тиснути на газ, можна зійти з дистанції.

Деякі ділянки шляху ворог рясно накриває артилерією. Так само і на позиціях. Там зайвий раз з бліндажів висовуватися чи ходити окопами хлопці не радять.

Замість лісосмуг — самі друзки, і сховатися у разі обстрілу більше ніде. До окупантів лише кілька сотень метрів, але автоматну чергу тут не почути.

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Попри близькість, росіяни як і на всій ділянці фронту, б’ють переважно з важкого. Часом так накривають, що захисники і голову не можуть підняти.

Попри це, загартована боями 72-га бригада Чорних запорожців дає по зубах ворогові на Волноваському напрямку. І відступати вони не збираються.

Один з бійців бригади Олександр переконаний:

Якщо ми тут їх не втримаємо, то вони завтра будуть у мене вдома.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію військового, який ледве не загинув в охопленому вогнем авто. Читай про відважного бійця на псевдо Роммель.