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Сорокатонна Ляля, що трощить росіян на Запорізькому напрямку: танкіст розповів про свою бойову машину

Андрій Почтєв 16 Вересня 2022, 23:30

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