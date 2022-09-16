Сорокатонна Ляля, що трощить росіян на Запорізькому напрямку: танкіст розповів про свою бойову машину

Вони вправно гатять по ворогові прямим наведенням та завжди намагаються пересилити хитрістю. Танкісти, які нині боронять Запорізький напрямок, щодня стримують спроби просування російської броні вглиб країни.

Досвіду в цьому їм не позичати, адже один з підрозділів панцирників на початку зимової навали відбивав у окупантів Чернігівщину, вичавивши їх, зрештою, за державний кордон.

40-тонний танк Ляля, як його лагідно називає командир екіпажу Данило, вірний йому та норовливий для ворога, якого лупцює ще з часів АТО.

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Т-64, розповідає Данило, також трощив росіян під Черніговом. Тієї буремної пори, каже командир екіпажу, з танку не вилазили по кілька діб. Нині підрозділ так само б’є ворога на Запорізькому напрямку.

Постійно тривають ворожі обстріли. Наші теж стріляють. Противника стримуємо. Просувань немає, — каже побратим Сергій.

З тутешніх позицій до ворога можна ледь не догукатись. Та щойно ті висовуються — отримують по зубах.

Данило зізнається, що лік знищеної техніки росіян не веде. Головне — це перемога для батьків та діточок, які чекають на нього удома.

Українські військові з першого дня повномасштабного вторгнення знищують ворога. Історія танкіста на псевдо Барс стала відома навіть головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Читай, у чому героїзм українського військового.

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