Сорокатонная Ляля, которая крушит россиян на Запорожском направлении — танкист о своей боевой машине

Они ловко бьют по врагу прямой наводкой и всегда пытаются победить хитростью. Танкисты, защищающие Запорожское направление, ежедневно сдерживают попытки продвижения российской брони вглубь страны.

Опыта в этом им не занимать, ведь одно из подразделений панцирников в начале зимнего нашествия отбивало у оккупантов Черниговскою область, выдавив их в конце концов за государственную границу.

40-тонный танк Ляля, как его ласково называет командир экипажа Даниил, верный ему и своенравный для врага, по которому стреляет еще со времен АТО.

Сейчас также смотрят

Т-64, рассказывает Даниил, также крушил россиян под Черниговом. В ту бурную пору, говорит командир экипажа, из танка не вылезали по несколько суток. Сейчас подразделение также бьет врага на Запорожском направлении.

Постоянно продолжаются вражеские обстрелы. Наши тоже стреляют. Противника сдерживаем. Продвижений нет, — говорит собрат Сергей.

С их позиций до врага можно едва ли не докричаться. Но как только те высовываются — получают по зубам.

Даниил признается, что счет уничтоженной технике россиян не ведет. Главное — это победа для родителей и детей, которые ждут его дома.

Украинские военные с первого дня полномасштабного вторжения уничтожают врага. История танкиста с позывным Барс стала известна даже главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Читай, в чем героизм украинского военного.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!