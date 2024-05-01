Ограниченно пригодных больше не будет? Как теперь будут определять, может ли человек нести службу в армии

В Украине отменили статус ограниченно пригодный. Теперь военные и военнообязанные могут быть только пригодными или непригодными для военной службы. Те, кто в настоящее время имеет статус ограниченно пригодного, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Ограниченно пригодные военнообязанные не скрывают опасений, а правозащитники уверены, что нужно реформировать систему, чтобы не доходило до трагических случаев.

С 4 мая категорию ограниченно годных отменяют. Все, у кого есть, военные и гражданские, должны пройти пересмотр. И их признают пригодными или непригодными.

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В настоящее время военно-врачебные комиссии руководствуются старым приказом №402. Здесь есть список болезней, с которыми они признаны ограниченно пригодными. Это тысячи диагнозов, среди которых очень серьезные: рак в ремиссии, бессимптомный ВИЧ, гепатит, эпилепсия с единичными приступами.

Даже не всех людей с ампутацией признают непригодными. Например, если есть ампутация конечности на соответствующем уровне, то есть условно ниже колена, то тоже человек признается ограниченно пригодным. И это значит, что такие люди проходят службу.

Специалисты надеются, что в заключении ВВК подробно опишут, что человек может делать с тем или иным диагнозом. Сейчас этим пренебрегают, так что часто ограниченно пригодных отправляют на боевые должности.

Командиры, которые закрывают глаза на указания врачей и отправляют больного в бой, должны нести ответственность. Усилить контроль следует и за самими ВЛК, ведь некоторые тяжело больные делают пригодными.

Так случилось с отчимом Валентины. Он умер несколько дней назад по дороге в учебный центр от эпилептического нападения. Сейчас дело расследуют, но систему следует реформировать так, чтобы нарушения выявляли до трагических случаев.

Когда именно начнется пересмотр ограниченно пригодных, ни Минздрав, ни Минобороны не сообщают. Это будет возможно, как только утвердят изменения в приказ. На это закон дает три месяца.

Идти самостоятельно в ТЦК ограниченно пригодным не нужно. Военнослужащих известит их часть, гражданских повесткой вызовет военкомат. Если человек будет желать самостоятельно обратиться, также позволено пройти такой осмотр. На пересмотр закон дает девять месяцев. Но ввиду больших очередей в ТЦК, этого времени может быть даже мало.

А раньше мы делились списком болезней, с которыми не берут на службу, пока он еще не претерпел изменений.

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