Обмежено придатних більше не буде? Як тепер будуть визначати, чи може людина нести службу у війську

В Україні скасували статус обмежено придатний. Тепер військові та військовозобов’язані можуть бути тільки придатними або непридатними для військової служби. Ті, хто на даний момент має статус обмежено придатного, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Обмежено придатні військовозобов’язані не приховують побоювань, а правозахисники впевнені, що потрібно реформувати систему, щоб не доходило до трагічних випадків.

З 4 травня категорію обмежено придатних скасовують. Усі, хто її має, військові та цивільні, мають пройти переогляд. І їх визнають придатними або непридатними.

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Нині військово-лікарські комісії керуються старим наказом №402. Тут є список хвороб, з якими визнають обмежено придатними. Це тисячі діагнозів, серед яких дуже серйозні: рак у ремісії, безсимптомний ВІЛ, гепатит, епілепсія з поодинокими нападами.

Навіть не всіх людей з ампутацією визнають непридатними. Наприклад, якщо є ампутація кінцівки на відповідному рівні, тобто умовно нижче коліна, то теж людина визнається обмежено придатною. І це означає, що такі люди проходять службу.

Зараз Міноборони разом з головними медиками ЗСУ та експертами МОЗ проводять ревізію цих хвороб і готують зміни до наказу, де буде визначено, кого визнавати придатним, а кого — ні. Деталей поки немає, але заклики правозахисників почули.

Не всіх придатних тепер зможуть відправити на фронт. Їх ділитимуть за станом здоров’я на кілька груп. Наприклад, можуть бути люди придатні до служби, умовно, в морській піхоті, а можуть бути люди придатні до служби десь в тилу, наприклад, в центрі комплектування.

Фахівці сподіваються, що у висновку ВЛК детально опишуть, що саме людина може робити з тим чи іншим діагнозом. Нині цим нехтують, тож часто обмежено придатних відправляють на бойові посади.

Командири, які закривають очі на вказівки лікарів і відправляють хвору людину в бій, мають нести відповідальність. Посилити контроль варто і за самими ВЛК, адже деякі тяжко хворих роблять придатними.

Так сталося з вітчимом Валентини. Він помер кілька днів тому дорогою до навчального центру від епілептичного нападу. Нині справу розслідують, але систему слід реформувати так, щоб порушення виявляли до трагічних випадків.

Коли саме розпочнеться переогляд обмежено-придатних, ні МОЗ, ні Міноборони не повідомляють. Це буде можливим, як тільки затвердять зміни до наказу. На це закон дає три місяці.

Іти самостійно до ТЦК обмежено придатним не потрібно. Військовослужбовців сповістить їхня частина, цивільних повісткою викличе військомат. Якщо людина бажатиме самостійно звернутися, також дозволено пройти такий огляд. На переогляд закон дає дев’ять місяців. Та зважаючи на великі черги в ТЦК, цього часу може бути навіть замало.

А раніше ми ділились списком хвороб, з якими не беруть на службу, поки він ще не зазнав змін.

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