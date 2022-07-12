Цифры разрушений просто колоссальные — что будут делать со строительными отходами?

В результате масштабных разрушений, сделанных Россией, в Украине образовался еще и огромный объем строительных отходов.

Что с ними делать, рассказал заместитель министра по защите окружающей среды и природных ресурсов Украины Евгений Федоренко.

Сколько строительных отходов в Украине сейчас

К сожалению, каждый день статистика разрушений только увеличивается. Точное количество разрушений и строительных отходов назвать пока сложно. По последним данным, россияне разрушили более 100 тыс. частных домов, около 10 тыс. многоэтажек.

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Цифры разрушений просто колоссальные — это тысячи кубических метров отходов. Большинство из них именно строительные.

В любом случае отходы нужно перерабатывать. Подавляющее их количество инертно — они не обладают опасными свойствами. Сначала нужно произвести демонтаж, затем вывезти такие отходы на специально оборудованные площадки и отправлять на переработку.

В Украине есть специальное оборудование, которое может перерабатывать строительные отходы.

Министерство регионального развития вместе с Министерством защиты окружающей среды по поручению премьер-министра Украины разработали порядок обращения с отходами. В скором времени он будет принят.

Что делать со строительными отходами

В первую очередь необходима сортировка отходов по их составу. Только после первичной сортировки отходы попадают на переработку. Кирпич, цемент, бетон измельчают специальной техникой.

На выходе получается инертная сыпучая смесь, которую далее можно использовать при строительстве временных дорог, подготовки территории после бомбардировок. Древесина вообще не мусор, а ресурсно ценный отход, который будет активно использоваться.

Отходы будут использоваться для восстановления разрушенного. Процесс уже начался, исполнение возложено на местные органы власти вместе со специалистами.

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