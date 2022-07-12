Цифри руйнацій просто колосальні — що робитимуть з будівельними відходами?

Внаслідок масштабних руйнувань, які спричинила Росія, в Україні утворився ще й величезний обсяг будівельних відходів.

Що з ними робити, розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко.

Скільки будівельних відходів в Україні зараз

На жаль, з кожним днем статистика руйнувань лише збільшується. Точну кількість руйнацій та будівельних відходів назвати поки важко. За останніми даними, росіяни зруйнували понад 100 тис. приватних будинків, близько 10 тис. багатоповерхівок.

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Цифри руйнацій просто колосальні — це тисячі кубічних метрів відходів. Більшість із них саме будівельні.

У будь-якому разі відходи потрібно переробляти. Переважна їх кількість є інертними — вони не мають небезпечних властивостей. Спочатку потрібно зробити демонтаж, потім вивезти такі відходи на спеціально обладнані майданчики й відправляти на переробку.

В Україні є спеціальне обладнання, яке може переробляти будівельні відходи. Міністерство регіонального розвитку разом з Міністерством захисту довкілля за дорученням прем’єр-міністра України розробили порядок поводження з відходами. Незабаром він буде ухвалений.

Що робити з будівельними відходами

Насамперед необхідно відсортувати відходи за їхнім складом. Лише після первинного сортування відходи потрапляють на переробку. Цеглу, цемент, бетон подрібнюють спеціальною технікою.

На виході маємо інертну сипучу суміш, яку далі можна використовувати під час будівництва тимчасових доріг, підготовки території після бомбардувань. Деревина взагалі не є сміттям, а ресурсно цінним відходом, яка буде активно використовуватись.

Відходи будуть використовувати для відновлення зруйнованого. Процес уже розпочався, виконання покладено на місцеві органи влади разом із фахівцями.

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