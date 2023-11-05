Цены реальные и никаких злоупотреблений? Как проходит восстановление разрушенных домов в Запорожье

За более чем полтора года войны россияне изуродовали более десятка запорожских многоэтажек, убив и покалечив почти сотню людей. В настоящее время, несмотря на постоянную опасность новых атак, в городе взялись за восстановление полуразрушенных домов.

Валентина рассматривает восстановленный фасад ее дома, который стал первым многоквартирным в Запорожье, потерпевшим разрушения вследствие ракетного удара россиян в прошлом году в конце сентября. В углу ее квартиры лежали остатки ракеты, а женщина рассказывала, как спасала мужа и тушила пожар. Сейчас, утверждает, даже после восстановления дома туда не вернется — слишком болезненные воспоминания.

Квартира Александра устояла, только взорвало окна и стены пошли трещинами. Ремонт в квартире пообещали сделать за бюджетные средства. Взрыв тогда уничтожил почти весь подъезд. Его остатки законсервировали, впоследствии демонтировали и взялись возводить заново.

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Более 300 млн грн запланировано на реконструкцию дома на главном проспекте Запорожья, где российская ракета убила 15 человек. Опасения местных, что за эти деньги восстановят только разрушенную часть, — безосновательны, уверяет застройщик.

Более того, обещают восстановить разрушенные квартиры уже в этом году и еще и сэкономить. Упреки в соцсетях относительно вероятного завышения цен на стройматериалы во время реконструкции категорически отвергает и начальник профильного городского управления.

Каждая закупка, которая проводится подрядчиками, по материалам, мы это все проверяем, и не допускаем того, чтобы цена на материал была выше, чем средняя рыночная цена по Запорожской области, — говорит директор КП Управления капитального строительства Запорожского городского совета Александр Андреев.

Исполняющий обязанности мэра Анатолий Куртев утверждает, что город сейчас частично финансирует восстановление четырех из 12 в определенной степени разрушенных российскими ракетами многоэтажек. Это около 60 млн грн.

Жители говорят, что вместо восстановления, рассчитанного на пять лет, было бы лучше предоставить жильцам сертификаты на покупку жилья. В Службе восстановления и развития инфраструктуры утверждают, что это невозможно. Кабмин выделил деньги именно на восстановление жилья.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда выплатят компенсации за ремонты по программе єВідновлення.

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