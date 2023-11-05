Ціни реальні й жодних зловживань? Як проходить відбудова зруйнованих будинків у Запоріжжі

За понад півтора року війни росіяни понівечили більше десятка запорізьких багатоповерхівок, убивши та скалічивши майже сотню людей. Нині, попри постійну небезпеку нових атак, у місті взялися за відновлення напівзруйнованих будинків.

Пані Валентина роздивляється відновлений фасад її будинку, який став першим багатоквартирним у Запоріжжі, що зазнав руйнувань унаслідок ракетного удару росіян торік наприкінці вересня. У кутку її квартири лежали рештки ракети, а жінка розповідала, як рятувала чоловіка та гасила пожежу. Нині, твердить, навіть після відновлення будинку не повернеться — надто болісні спогади.

Квартира пана Олександра встояла, лише висадило вікна та стіни пішли тріщинами. Ремонт у квартирі пообіцяли зробити бюджетним коштом. Вибух тоді розтрощив майже весь під’їзд. Його рештки законсервували, згодом демонтували та нині взялися зводити наново.

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Понад 300 млн грн заплановано на реконструкцію будинку на головному проспекті Запоріжжя, де російська ракета вбила 15 людей. Побоювання місцевих, що за ці гроші відновлять лише зруйновану частину — безпідставні, запевняє забудовник.

Ба більше — обіцяють відновити зруйновані квартири уже цьогоріч і ще й зекономити. Закиди у соцмережах щодо ймовірного завищення цін на будматеріали під час реконструкції категорично відкидає й начальник профільного міського управління.

Кожна закупка, яка проводиться підрядниками, по матеріалах, ми це все перевіряємо, і не допускаємо того, щоб ціна на матеріал була вища, ніж середня ринкова ціна по Запорізькій області, — каже директор КП Управління капітального будівництва Запорізької міської ради Олександр Андреєв.

Виконувач обов’язків мера Анатолій Куртєв твердить, місто нині частково фінансує відбудову чотирьох із 12 певною мірою зруйнованих російськими ракетами багатоповерхівок. Це майже 60 млн грн.

Жителі кажуть, що замість відбудови, яка розрахована аж на п’ять років, було б краще надати мешканцям сертифікати на купівлю житла. Натомість у Службі відновлення та розвитку інфраструктури кажуть, що це неможливо. Кабмін виділив гроші саме на відновлення помешкань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали коли виплатять компенсації за ремонти за програмою єВідновлення.

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