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Пережив навіть Гітлера і збирається пережити Путіна! Історія 82-річного Миколи з Новояковлівки

Андрій Почтєв 22 Жовтня 2023, 11:00

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