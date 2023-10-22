Пережив навіть Гітлера і збирається пережити Путіна! Історія 82-річного Миколи з Новояковлівки

82-річний житель Новояковлівки, що під Запоріжжям, Микола Волошин разом із дружиною напередодні зими мало не опинився просто неба, коли село укотре обстріляли з реактивної артилерії. Один зі снарядів пробив дах та впав просто між стінами хати.

Нині подружжя узялося наводити в оселі лад, та й після цього їхати звідти не збираються. Бо в них є план — пережити й цього диктатора.

Історія Миколи Волошина

Зморений тяжкою працею, пан Микола показує наслідки удару російського Граду по його хаті. Снаряд пробив дах та впав між стін. Чоловік тішиться, що у той момент він із дружиною були на току.

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Пан Микола стверджує, що цей у край Новояковлівки терористи рясно влучають від торішньої весни. Та у його хату снаряд залетів уперше. Каже, до холодів треба полагодити димар.

Пані Ніна через ті прильоти на нервах. Але певна, із чоловіком вони узимку принаймні не голодуватимуть: після вибуху закрутки у понівеченій літній кухні вціліли. Що таке приліт реактивного снаряда у будинок вони дізналися торік у травні, коли Ураган росіян влучив у сусідню хату.

Біля їхньої хати — нові залишки російських боєприпасів та запалювальна суміш із них. Після цього терористичного обстрілу, каже пані Олена, староста села, де лишається кількадесят людей, у подружжя згорів сарай із сіном та дровами. І більш як півтора десятка будинків неподалік.

Пан Микола каже, що йому 82, ще дитиною ховався з мамою у льоху від снарядів гітлерівців. Тож, певен, й нинішнього диктатора, вже зі Сходу, теж переживе.

Я пережив Гітлера, пережив у погребі за хатою. А цього ідола переживу ще. Дай Бог, переживу, — каже пан Микола.

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