Пережил даже Гитлера и собирается пережить Путина! История 82-летнего Николая из Новояковлевки

82-летний житель Новояковлевки, что под Запорожьем, Николай Волошин вместе с женой накануне зимы чуть не оказались под открытым небом, когда враг в очередной раз обстрелял село из реактивной артиллерии. Один из снарядов пробил крышу и угодил прямо между стен дома.

Сейчас супруги взялись наводить в доме порядок, и после этого ехать оттуда не собираются. Потому что у них есть план пережить и этого диктатора.

История Николая Волошина

Утомленный трудом Николай показывает последствия удара русского града по его дому. Снаряд пробил крышу и упал между стенами. Мужчина радуется, что в тот момент он с женой были на току.

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Николай утверждает, что этот край Новояковлевки террористы обильно обстреливают с прошлогодней весны. Но в его дом снаряд залетел впервые. Говорит, к холодам нужно починить дымоход.

Нина из-за тех прилетов на нервах. Но, вероятно, с мужем они зимой хотя бы не будут голодать: после взрыва закрутки в изуродованной летней кухне уцелели. Что такое прилет реактивного снаряда в дом они узнали в мае прошлого года, когда Ураган россиян попал в соседний дом.

Возле дома — новые остатки российских боеприпасов и зажигательная смесь из них. После этого террористического обстрела, говорит Елена, староста села, где остается несколько десятков человек, у супругов сгорел сарай с сеном и дровами. И более полутора десятков домов неподалеку.

Николай говорит, что ему 82, еще ребенком прятался с мамой в погребе от снарядов гитлеровцев. Так что, вероятно, и нынешнего диктатора, уже с востока, тоже переживет.

Я пережил Гитлера, пережил в погребе за домом. А этого идола переживу еще. Дай Бог, переживу, — говорит Николай.

Напомним, раньше мы рассказывали, как в Красногоровке до сих пор живут люди и почему отказываются уезжать.

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