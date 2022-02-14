День единения, а не нападения! Новое обращение Владимира Зеленского к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинскому народу.

Великий народ большой страны! Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда.

Глава государства указал, что Украина стремится к миру и хочет решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем.

Украинцы не покушаются на чужое, но и своего не отдают. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

В обращении Зеленский отмечает, что у нас одно большое европейское стремление — мы хотим свободы и готовы ее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных.

Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!

Напомним, мы также рассказывали, как украинские звезды обратились к мировым лидерам с призывом к миру.