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14 февраля 2022, 20:26

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Звернення Зеленського
День единения, а не нападения! Новое обращение Владимира Зеленского к украинцам
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“Мы подготовлены и решительны!” Заявления канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве
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Пьяный водитель сбил мать с младенцем: подробности ДТП в Одесской области
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День Святого Валентина в Киевском зоопарке
Атмосфера любви и настоящий бэби-бум: День Святого Валентина в Киевском зоопарке
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Викна-новини. Выпуск от 14.02.2022 (17:30)
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Вікна-новини. Выпуск от 14.02.2022 (14:30)
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