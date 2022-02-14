День єднання, а не нападу! Нове звернення Володимира Зеленського до українців

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українського народу.

Великий народе великої країни! Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи.

Голова держави вказав, що Україна прагне миру й хоче розв’язувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом.

Українці не зазіхають на чуже, але й свого не віддають. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому.

Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність.

У зверненні Зеленський зазначає, що у нас одне велике європейське прагнення — ми хочемо свободи й готові її виборювати. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних.

Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємося цього вчитися.

Любіть Україну! Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом!

Нагадаємо, ми також розповідали як українські зірки звернулися до світових лідерів з закликом до миру.